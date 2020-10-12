En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,24 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,96 ile "QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,94 ile "Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,185712 2,24 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,570534 1,96 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090895 1,94 Garanti Portföy Altın Fonu 0,134694 1,91 Fiba Portföy Altın Fonu 0,040530 1,89 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068466 1,88 Deniz Port. Altın Fonu 0,058862 1,88 İş Portföy Altın Fonu 0,052879 1,87 TEB Portföy Altın Fonu 0,114777 1,87 Ak Portföy Altın Fonu 0,108489 1,86 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istiyorum

Esenyurt'ta bagajında uyuşturucu taşıyan taksi sürücüsü yakalandı

Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon euro teklif etti

Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı

Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı

Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı

Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti