Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087769 -0,69 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,078534 -0,65 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,061130 -0,61 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,762241 -0,59 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,335744 -0,59 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044295 -0,87 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025109 -0,79 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043715 -0,53 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,835054 -0,53 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,085384 -0,45 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 104,876865 -1,18 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100729 -1,16 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051038 -1,16 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,967922 -1,05 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054258 -0,99 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,171010 -1,04 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,409885 -0,47 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,641375 -0,42 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022443 -0,39 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,364819 -0,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,301313 -0,89 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,048830 -0,72 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029266 -0,59 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,174006 -0,56 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,867880 -0,56 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,127671 -0,57 TEB Portföy Altın Fonu 0,108470 -0,57 İş Portföy Altın Fonu 0,050054 -0,56 Ak Portföy Altın Fonu 0,102739 -0,56 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064701 -0,55 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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