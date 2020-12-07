Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087769
|-0,69
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,078534
|-0,65
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,061130
|-0,61
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,762241
|-0,59
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,335744
|-0,59
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044295
|-0,87
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025109
|-0,79
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043715
|-0,53
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,835054
|-0,53
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,085384
|-0,45
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|104,876865
|-1,18
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,100729
|-1,16
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051038
|-1,16
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,967922
|-1,05
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054258
|-0,99
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,171010
|-1,04
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,409885
|-0,47
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,641375
|-0,42
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022443
|-0,39
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,364819
|-0,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,301313
|-0,89
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,048830
|-0,72
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029266
|-0,59
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,174006
|-0,56
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,867880
|-0,56
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127671
|-0,57
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108470
|-0,57
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050054
|-0,56
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,102739
|-0,56
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,064701
|-0,55
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi