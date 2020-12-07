Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

07.12.2020 14:19
Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,087769-0,69
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,078534-0,65
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,061130-0,61
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,762241-0,59
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,335744-0,59
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,044295-0,87
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025109-0,79
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043715-0,53
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,835054-0,53
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,085384-0,45
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)104,876865-1,18
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,100729-1,16
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,051038-1,16
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,967922-1,05
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,054258-0,99
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,171010-1,04
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,409885-0,47
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,641375-0,42
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022443-0,39
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,364819-0,27
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,301313-0,89
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,048830-0,72
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,029266-0,59
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,174006-0,56
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,867880-0,56
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,127671-0,57
TEB Portföy Altın Fonu0,108470-0,57
İş Portföy Altın Fonu0,050054-0,56
Ak Portföy Altın Fonu0,102739-0,56
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,064701-0,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Kazandıran Fonlar, Yatırım Fonları, Finans, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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