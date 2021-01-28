En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,55 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,34 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,13 ile "HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 707,178679 0,55 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596768 0,34 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,260772 0,13 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238197 0,13 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,075113 0,11 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,688686 0,10 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,758881 0,09 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,843166 0,08 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 178,389060 0,07 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019674 0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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