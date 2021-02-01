Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,72 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,74 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,461635 2,42 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,056574 1,72 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043213 0,74 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,600103 0,56 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,004000 0,49 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,039797 0,45 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,141957 0,42 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,767498 0,35 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,042986 0,33 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,075176 0,32 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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