Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,53 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 0,39 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054201
|1,10
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,003265
|0,53
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014582
|0,39
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,613993
|0,35
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|95,513672
|0,35
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,862189
|0,31
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031665
|0,27
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,644134
|0,26
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039908
|0,24
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079154
|0,22
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi