En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,45 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" ve yüzde 1,17 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,110644 1,69 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,036154 1,45 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,917485 1,17 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,180894 1,17 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,048177 1,16 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102471 1,13 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,221358 1,08 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,844405 1,08 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,100454 1,02 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 177,303604 0,99 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı

Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler

Yanından geçen fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! O anlar saniye saniye kamerada

Hadise, PUBG Mobile'a özel şarkı yaptı

Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt

Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz

49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı