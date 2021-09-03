Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,857517
|0,32
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,239236
|0,26
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,577736
|0,25
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,028036
|0,25
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,054877
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016361
|1,87
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034540
|0,54
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|0,981226
|0,48
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,044580
|0,22
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,199471
|0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,124973
|1,07
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|80,865073
|1,05
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,985519
|0,95
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|103,890782
|0,86
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,140084
|0,85
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,132837
|0,76
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,941181
|0,58
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,386419
|0,55
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,599776
|0,47
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,438120
|0,39
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,442624
|0,52
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,177483
|0,45
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,227199
|0,36
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,703927
|0,35
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,575204
|0,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,579718
|0,09
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,011245
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,085741
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,084658
|0,05
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,020772
|0,05
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,200140
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi