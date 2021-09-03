Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,857517 0,32 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,239236 0,26 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,577736 0,25 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028036 0,25 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,054877 0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016361 1,87 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034540 0,54 TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 0,981226 0,48 Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,044580 0,22 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,199471 0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,124973 1,07 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 80,865073 1,05 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,985519 0,95 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 103,890782 0,86 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,140084 0,85 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,132837 0,76 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,941181 0,58 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,386419 0,55 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 9,599776 0,47 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,438120 0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,442624 0,52 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,177483 0,45 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,227199 0,36 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,703927 0,35 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,575204 0,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,579718 0,09 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,011245 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,085741 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,084658 0,05 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,020772 0,05 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,200140 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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