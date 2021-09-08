Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,92 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,89 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 0,66 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,104795 0,92 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,997362 0,89 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 795,406741 0,66 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,802219 0,57 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,922589 0,53 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,004885 0,53 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,065070 0,44 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,686888 0,40 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,051438 0,39 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,027238 0,39 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Sarı-Lacivertliler'de mutsuz olduğu düşünülen Mesut Özil için MLS takımları devreye girdi

Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum

Karısını cinsel organından ve boğazından bıçaklayarak öldürmüş! Osman Biçer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız

İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı

Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak

Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi