Son dakika... Katledilen Tuğba Keleş gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika

Katledilen Tuğba Keleş gözyaşları arasında toprağa verildi
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde saplantılı aşığı tarafından bir mağazada silahla vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Tuğba Keleş gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Adana Adli Tıp Kurumundan sabah ağabeyleri tarafından cenazesi alınan Tuğba Keleş, baba ocağı Aydınlı Mahallesine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Tuğba Keleş'in cenazesi köy mezarlığına getirildi. Cenazede anne Havva Keleş'in ağıtları yürekleri dağladı. Ayakta durmakta güçlük çeken ağabey Muhammed Keleş, göz yaşlarını silerek cenaze namazını kıldı.
AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili aileye başsağlığı dilerken yaşanan olayların çok üzücü olduğunu kaydetti.
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Kadın cinayetine maruz kalan bir kadın kardeşimizi kaybettik. Artık bu ülkede şiddet dilinin son bulmasını istiyoruz. İnsanların bireysel silahlanmasının önüne geçilmeli son bulmalı" dedi.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'de 3 gün önce Ceyhan'da kadın cinayeti olduğunu hatırlatarak, "İstanbul Sözleşmesinin hayatta kalmasını istiyoruz" dedi.
5 kardeş olan Tuğba Keleş geride 3 yaşında Alp adındaki evladını bıraktı.
Öte yandan, Tuğba Keleş'i katlettikten sonra aynı silahla intihara kalkışan Erdoğan Küpeli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:51 - Kaynak: İHA
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