Son dakika... Katledilen Tuğba Keleş gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem 'de 3 gün önce Ceyhan'da kadın cinayeti olduğunu hatırlatarak, " İstanbul Sözleşmesinin hayatta kalmasını istiyoruz" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin , "Kadın cinayetine maruz kalan bir kadın kardeşimizi kaybettik. Artık bu ülkede şiddet dilinin son bulmasını istiyoruz. İnsanların bireysel silahlanmasının önüne geçilmeli son bulmalı" dedi.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili aileye başsağlığı dilerken yaşanan olayların çok üzücü olduğunu kaydetti.

Adana Adli Tıp Kurumundan sabah ağabeyleri tarafından cenazesi alınan Tuğba Keleş, baba ocağı Aydınlı Mahallesine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Tuğba Keleş'in cenazesi köy mezarlığına getirildi. Cenazede anne Havva Keleş'in ağıtları yürekleri dağladı. Ayakta durmakta güçlük çeken ağabey Muhammed Keleş, göz yaşlarını silerek cenaze namazını kıldı.

ADANA - Adana 'nın Kozan ilçesinde saplantılı aşığı tarafından bir mağazada silahla vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Tuğba Keleş gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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