Son dakika! Katliam gibi kazada ölen Nurten Eruçar toprağa verildi - Son Dakika

Katliam gibi kazada ölen Nurten Eruçar toprağa verildi

BALIKESİR - Balıkesir'de meydana gelen kazada ölen Nurten Eruçar, Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

Yakınları tarafından Atatürk Şehir Hastanesi morgundan alınan Nurten Eruçar'ın cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesine getirildi. Nurten Eruçar'ın cenazesi, TOKİ konutlarındaki evinde helallik alınmasının ardından Bahçelievler Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eruçar Geriş Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Eruçar'ın damadı Savaş Barış Öcal ve yakınları katıldı.

Nurten Eruçar'ın, torunu Gülce Naz Öcal ile beraber Kocaeli'deki dünürünün yanına gittiği, 1,5 ay orada kaldıktan sonra dün Burhaniye'ye dönüş için yola çıktığı öğrenildi. Öte yandan kazada yaralanan Gülce Naz Öcal'ın ise durumunun iyi olduğu belirtildi.