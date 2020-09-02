Kavak'ta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle ilgili denetim yapıldı.

Jandarma sorumluluk bölgesindeki iş yerleri ile köy grup yolları ve trafik kontrol noktalarında yapılan denetimde, jandarma ekipleri, iş yerlerinde çalışanlar ile sürücü ve yolcuları uyararak, sosyal mesafe ve maske takma kuralını hatırlattı. Maske ihtiyacı olanlara maske dağıtıldı.

Kontrol sırasında çocuklarla yakından ilginen jandarma ekipleri, çocukların da kurallara uymalarını istedi.

Jandarma ekiplerince salgına karşı yürütülen denetimlerin devam edeceği kaydedildi.