Son dakika... Kavak'ta kızılcıklar selelere doldu - Son Dakika

Kavak ilçesinde ve bölgedeki vatandaşlar arasında "kiren" ve "zuval" olarak da bilinen kızılcık pazar tezgahlarında yerini aldı.

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahinkol, kırsaldaki vatandaşların dere yatakları ve ormanlık alandan topladıkları kızılcıkları satarak kendilerine önemli bir gelir kapısı sağladıklarını söyledi.

Pazar esnafı Seyfettin Şahin ise vatandaştan 7-8 liradan aldıkları kızılcığı pazarda 9-10 liradan sattıklarını söyledi.

Şahin, "Bu sene olumsuz hava şartları dolayısıyla fazla kızılcık meyvesi yetişmediğinden kızılcık fiyatları geçen yıla göre biraz arttı." dedi.

Vatandaşlar pazardan aldıkları kızılcıkları reçel ve komposto yaparak tüketiyor.