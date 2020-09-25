Son dakika... Kavaklıdere'de kaza: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika... Kavaklıdere'de kaza: 1 ölü

Bir son dakika haberine göre Kavaklıdere ilçesi Yeni Mahalle Subaşı mevkiinde meydana gelen traktör kazasında traktörde bulunan üç kişiden birisi öldü, ikisi yaralandı.

Kavaklıdere ilçesi Yeni Mahalle Subaşı mevkiinde meydana gelen traktör kazasında traktörde bulunan üç kişiden birisi öldü, ikisi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Mehmet Kartal yönetimindeki 48 Y 2176 plakalı traktör Yeni Mahalle Subaşı mevkiinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör 5 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Traktörün altında sıkışan 11 yaşındaki Kevser Kartal yaşamını yitirdi. Sürücü ve diğer kızı 16 yaşındaki Seda Kartal kazadan yaralı olarak kurtuldu. - MUĞLA

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