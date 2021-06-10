Son dakika! Kavga ihbarına giden ekipler av tüfeği ve bıçak ele geçirdi - Son Dakika

Eskişehir'de kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, yapılan arama çalışmalarında 1 adet av tüfeği ve kelebek bıçak ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Eskişehir Cumhuriyet Mahallesi'nde kavga-tartışma ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde B.Y. isimli şahıs ile şahsın tanımadığı şahıslarla tartışma yaşadığını, tartışmanın ardından şahısların olay yerinden ayrıldığını belirledi. Davacı şikayetçi olmadığını belirtirken, ekiplerin olay yerinde yaptığı arama çalışmaları sonucunda boş şekilde 1 adet av tüfeği ve kelebek diye tabir edilen bıçak ele geçirildi. Şahıs hakkında ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçundan adli işlem yapıldığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - ESKİŞEHİR