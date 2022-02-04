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Kavgada 2 kişiyi öldüren şahıs hastanede gözaltına alındı - Son Dakika

Kavgada 2 kişiyi öldüren şahıs hastanede gözaltına alındı

04.02.2022 21:48

Sinop'ta iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla öldürüp, kendisi de darp sonucu yaralanan şahıs, tedavi altına alındığı Samsun'daki hastanede polis tarafından gözaltına alındı.

Sinop'ta iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla öldürüp, kendisi de darp sonucu yaralanan şahıs, tedavi altına alındığı Samsun'daki hastanede polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bugün İbrahim K. ve amcası Şerafettin K. ile Tuncay D. arasında kavga çıktı. Kavgada amca ve yeğeni tabancayla vurarak yaralayan Tuncay D., kendisi de darp sonucu kafasından yaralandı. Ambulansla Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim K. ve Şerafettin K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Darp sonucu yaralanan katil zanlısı Tuncay D. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Tuncay D. için Samsun polisi ve Sinop polisi hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Tuncay D., hastanenin arka kapısından çıkartılarak polis aracı ile Durağan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay/ İHA)

Kavgada 2 kişiyi öldüren şahıs hastanede gözaltına alındı
Kavgada 2 kişiyi öldüren şahıs hastanede gözaltına alındı
Kavgada 2 kişiyi öldüren şahıs hastanede gözaltına alındı
Kavgada 2 kişiyi öldüren şahıs hastanede gözaltına alındı
Kavgada 2 kişiyi öldüren şahıs hastanede gözaltına alındı
Kavgada 2 kişiyi öldüren şahıs hastanede gözaltına alındı

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Durağan, Samsun, Sinop, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kavgada 2 kişiyi öldüren şahıs hastanede gözaltına alındı - Son Dakika


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