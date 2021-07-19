ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, otomobiliyle kavşakta drift yaparken kaza tehlikesi geçiren sürücü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle ilçeye bağlı Konutkent Mahallesi'ndeki kavşakta drift yapmaya başladı. Kavşakta dönerek, dakikalarca drift yapan sürücü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kavşakta dönerken bir kaç kez kaza tehlikesi atlatan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücü, daha sonra yola devam etti.