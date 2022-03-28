OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

28.03.2022 11:30

KONYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu araç içinde sıkışan sürücü Serhat Sırlan (24) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

KONYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu araç içinde sıkışan sürücü Serhat Sırlan (24) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesinde meydana geldi. Serhat Sırlan yönetimindeki 42 ADE 634 plakalı otomobil kavşakta Mehmet Öz'ün kullandığı 42 DLK 08 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Serhat Sırlan ve yanındaki Kamil Nar ile diğer sürücü Mehmet Öz, eşi Fatma Nur Öz ve kızı Emel Nisa Öz (3) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü Serhat Sırlan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Konya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Serhat Sırlan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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