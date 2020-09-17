Merkez Melikgazi ilçesi Danişmentgazi mahallesindeki kayalıklarda elinde tüfekle M.A.'yı görenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri M.A.'yı ikna etmeye çalıştı. M.A., pompalı tüfekle havaya bir el ateş ederek, polislerin yaklaşmamasını istedi. M.A., polisin yaklaşık 1 saat süren çabasıyla ikna edilerek kayalıklardan indirilip, polis merkezine götürüldü.

KAYSERİ'de tüfekle kayalıklara çıkarak intihara kalkışan M.A. (40) polis tarafından ikna edildi.

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Kayalıklarda tüfekle intihara kalkıştı, polis ikna etti - Son Dakika

Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı