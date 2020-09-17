Son Dakika | Kayalıklarda tüfekle intihara kalkıştı, polis ikna etti
Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de tüfekle kayalıklara çıkarak intihara kalkışan M.A. (40) polis tarafından ikna edildi.
KAYSERİ'de tüfekle kayalıklara çıkarak intihara kalkışan M.A. (40) polis tarafından ikna edildi.
Merkez Melikgazi ilçesi Danişmentgazi mahallesindeki kayalıklarda elinde tüfekle M.A.'yı görenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri M.A.'yı ikna etmeye çalıştı. M.A., pompalı tüfekle havaya bir el ateş ederek, polislerin yaklaşmamasını istedi. M.A., polisin yaklaşık 1 saat süren çabasıyla ikna edilerek kayalıklardan indirilip, polis merkezine götürüldü.
Son Dakika Avrupa Ligi'ndeki Riga FC-Tre Fiori maçı stat lambasının kırılması nedeniyle ertelendi Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım Netflix'in "Minnoşlar" filmini yayınlama ısrarı pahalıya patladı! Abonelik iptallerinde patlama yaşandı Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi