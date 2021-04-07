Son dakika haber... KAYBETTİĞİ 27 BİN LİRALIK ALTINLARINI, POLİS EKİPLERİ BULDU - Son Dakika

Son dakika haber... KAYBETTİĞİ 27 BİN LİRALIK ALTINLARINI, POLİS EKİPLERİ BULDU

07.04.2021 17:03

Edinilen son dakika gelişmesine göre ESKİŞEHİR'de Kenan Başaran'ın (67) kuyumcudan çıktıktan sonra poşete koyarak düşürdüğü 27 bin lira değerindeki altınlar, başvurusu üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık yarım saatte bulunarak, kendisine teslim edildi.

ESKİŞEHİR'de Kenan Başaran'ın (67) kuyumcudan çıktıktan sonra poşete koyarak düşürdüğü 27 bin lira değerindeki altınlar, başvurusu üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık yarım saatte bulunarak, kendisine teslim edildi.

Eskişehir'de oturan Kenan Başaran, evdeki altınların değerini öğrenmek için Arifiye Mahallesi Belediye Sokak üzerindeki kuyumcuya gitti. Burada bilezik ve altınların 27 bin lira değerinde olduğunu öğrenen Başaran, poşetle birlikte altınları cebine koyarken düşürdü. Bir süre sonra altınların olmadığını fark eden Başaran, gezdiği sokaklarda arama yapmasına rağmen, bulamayınca Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis ekiplerince güvenlik ve MOBESE kameralarında yapılan incelemenin ardından Başaran'ın gezdiği sokakları tek tek arayan polis ekipleri, yaklaşık yarım saatte altın dolu poşeti bularak teslim etti.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde altınlarını teslim alıp polis ekiplerince teşekkür eden Kenan Başaran, Kuyumcuya altınların değerini öğrenmek için gitmiştim. Oğluma para gönderecektim. Kuyumcu 27 bin liralık değer biçti. Ben de altınları poşete koyarak dışarı çıktım. Poşeti cebime koyarken düşürmüşüm. Fark edince aradım ama bulamadım. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ettim. Ekiplerimiz hemen aramaya başladı. Yaklaşık yarım saatte geldiğim güzergahları dolaşıp buldular ve altınları bana eksiksizlik olarak teslim ettiler. Polisimize çok teşekkür ederim dedi.

Son dakika haber... KAYBETTİĞİ 27 BİN LİRALIK ALTINLARINI, POLİS EKİPLERİ BULDU
Son dakika haber... KAYBETTİĞİ 27 BİN LİRALIK ALTINLARINI, POLİS EKİPLERİ BULDU
Son dakika haber... KAYBETTİĞİ 27 BİN LİRALIK ALTINLARINI, POLİS EKİPLERİ BULDU
Son dakika haber... KAYBETTİĞİ 27 BİN LİRALIK ALTINLARINI, POLİS EKİPLERİ BULDU
Son dakika haber... KAYBETTİĞİ 27 BİN LİRALIK ALTINLARINI, POLİS EKİPLERİ BULDU
Son dakika haber... KAYBETTİĞİ 27 BİN LİRALIK ALTINLARINI, POLİS EKİPLERİ BULDU
Son dakika haber... KAYBETTİĞİ 27 BİN LİRALIK ALTINLARINI, POLİS EKİPLERİ BULDU
Son dakika haber... KAYBETTİĞİ 27 BİN LİRALIK ALTINLARINI, POLİS EKİPLERİ BULDU

Emniyet Müdürlüğü, Kenan Başaran, Odunpazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KAYBETTİĞİ 27 BİN LİRALIK ALTINLARINI, POLİS EKİPLERİ BULDU - Son Dakika


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