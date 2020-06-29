Son Dakika: Kaybolan Ali İsmail dede 10 saat sonra ormanda bulundu - Son Dakika

Son Dakika: Kaybolan Ali İsmail dede 10 saat sonra ormanda bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre - Kaybolan Ali İsmail dede 10 saat sonra ormanda bulundu Yanında kaldığı oğlunun evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayınca arama çalışmaları başlatıldı Oluşturulan 10 kişilik timin bulduğu 82 yaşındaki yaşlı adamın sağlık durumu iyi Bilecik'te dünden bu yana kayıp olan...

- Kaybolan Ali İsmail dede 10 saat sonra ormanda bulundu

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Yanında kaldığı oğlunun evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayınca arama çalışmaları başlatıldı

Oluşturulan 10 kişilik timin bulduğu 82 yaşındaki yaşlı adamın sağlık durumu iyi

BİLECİK - Bilecik'te dünden bu yana kayıp olan 82 yaşındaki yaşlı adam, ekiplerin 10 saatlik araması sonrası ormanlık alanda bulundu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yediler mahallesinde ikamet eden oğlunun yanında kalan Ali İsmail Özkan (82), dün sabah 07.00 sıralarında evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Oğlunun jandarmaya haber vermesi üzerine yaşlı adamı bulmak için UMKE, Jandarma, Bilecik ve Bursa AFAD ekiplerinden oluşan 10 kişilik tim oluşturulurken, time bir de arama kurtarma köpeği eşlik etti. Yaşlı adamın Bozüyük- Söğüt yolu istikametinde bir markette görüldüğü bilgisine ulaşan tim, şahsın ikamet ettiği Söğüt'e bağlı Kepen köyüne yürüyerek gitme ihtimaline karşı bu bölgede dün gece 23.30'da arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Yaklaşık 10 saatlik araması sonrası yaşlı adam Dönmez ve Kepen köyleri arasındaki ormanlık alanda bulundu. Yaşlı adam bulunduğu yerden ambulansa sedye yardımı taşınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik, Bozüyük, Söğüt, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika: Kaybolan Ali İsmail dede 10 saat sonra ormanda bulundu - Son Dakika

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