Son dakika... Kaybolduktan 17 saat sonra 'Elbet'in bulduğu Alzheimer hastası hayata tutunamadı - Son Dakika

Son dakika... Kaybolduktan 17 saat sonra 'Elbet'in bulduğu Alzheimer hastası hayata tutunamadı
02.04.2021 11:59
Edinilen son dakika haberine göre AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Hamide Ün (90), jandarma iz sürme köpeği 'Elbet' tarafından 17 saat sonra boş arazide baygın halde bulundu.
AYDIN'ın Sultanhisar
ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Hamide Ün (90), jandarma iz sürme köpeği 'Elbet' tarafından 17 saat sonra boş arazide baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ün, hayatını kaybetti.
Kılavuzlar Mahallesi Kocabaş mevkisinde yaşayan Alzheimer hastası Hamide Ün, dün saat 16.00 sıralarında evinden çıktı. Geri dönmeyen yaşlı kadını 3 saat boyunca aramalarına rağmen bulamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri de iz sürme köpeği 'Elbet' ile arama-kurtarma çalışması başlattı. Ün, gece boyu süren arama çalışmalarının 17'nci saatinde 'Elbet' tarafından bir arazide baygın halde bulundu. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılanHamide Ün, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
- Aydın
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