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Son dakika: Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın akıl sağlığı raporu istendi - Son Dakika

Son dakika: Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın akıl sağlığı raporu istendi

24.12.2021 16:24
Son dakika: Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın akıl sağlığı raporu istendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA'da kayınpederi Bekir Dağdeviren (68) ile bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren Şenol Yasak'ın (39) yargılanmasına devam edildi.

KONYA'da kayınpederi Bekir Dağdeviren (68) ile bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren Şenol Yasak'ın (39) yargılanmasına devam edildi. SEGBİS yöntemiyle davaya katılan tutuklu sanık Şenol Yasak'ın akıl sağlığı raporu istendi.

Konya'da oturan 2 çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için geçen yıl eylül ayında 15 yaşındaki oğlunu da yanına alıp Muğla'daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak, ardından eşine boşanma davası açtı. Boşanma davasını öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından yaklaşık bir ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Yasak, eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulundu. Her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak günü akşam saatlerinde, Konya'da oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in evine gitti. Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan ile tartışıp, tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesi alındıktan sonra gece yarısı serbest bırakıldı.

BACANAĞINI VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜŞenol Yasak, bir gün sonra ise iş yerine gittiği bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Yasak, daha sonra kayınpederi Bekir Dağdeviren'in de iş yerine gitti. Dükkan önünde karşılaştığı kayınpederine pompalı tüfekle ateş açıp, karnından yaralayan Şenol Yasak, içeri girince kayınbiraderi Enes Dağdeviren tarafından engellendi. Yasak, çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Yaralı Bekir Dağdeviren de ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şenol Yasak, tutuklandı.İKİ KEZ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİSavcı, iddianamede Şenol Yasak hakkında kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü için 'kasten öldürmeden' iki kez müebbet hapis cezası istedi. Kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik olarak da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar yargılanmasını talep etti. Ayrıca Şenol Yasak'ın, Mustafa Arslan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından kamyonetini alıp kayınpederinin iş yerine gittiği için de 'Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar daha yargılanması istendi.DURUŞMAYA SEGBIS İLE KATILDI

İddianamenin Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından Şenol Yasak'ın yargılanmasına başlandı. Bugün görülen 4'üncü duruşmaya taraf avukatları, öldürülen Bekir Dağdeviren'in oğulları Mecit ve Enes Dağdeviren katıldı. Tutuklu sanık Şenol Yasak, SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Tutuklu sanık Şenol Yasak'ın akıl sağlığı raporu istendi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.


Son dakika: Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın akıl sağlığı raporu istendi
Son dakika: Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın akıl sağlığı raporu istendi
Son dakika: Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın akıl sağlığı raporu istendi
Son dakika: Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın akıl sağlığı raporu istendi
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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mustafa Arslan, Muğla, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın akıl sağlığı raporu istendi - Son Dakika


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