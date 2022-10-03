Son Dakika | Kayınpederini öldüren damada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi - Son Dakika
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Son Dakika | Kayınpederini öldüren damada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

03.10.2022 13:40
Son Dakika | Kayınpederini öldüren damada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Son dakika 3. sayfa haberi... Şişli'de husumetli olduğu kayınpederine önce aracıyla çarpan sonra pompalı tüfekle öldüren şüpheli damat hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şişli'de husumetli olduğu kayınpederine önce aracıyla çarpan sonra pompalı tüfekle öldüren şüpheli damat hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ersin Sertçelik'in "Tasarlayarak Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şişli'de 23 Haziran 2022'de aralarında husumet bulunan kayınpederi Mahir Sertçelik'i (49) önce aracıyla ezip daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli damat Ersin Sertçelik (29) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ersin Sertçelik "şüpheli" sıfatıyla, maktulün kızı ve aynı zamanda şüphelinin eşi Meral Sertçelik ile maktulün eşi Elmas Sertçelik "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli damat Ersin Sertçelik'in beyanına göre, maktul kayınpeder Mahir Sertçelik'in resmi nikahlı eşi dışında başka bir kadınla ilişkisinden dolayı kayınvalidesinin şüphelinin evine taşınması nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu; müşteki ve tanıkların beyanlarına göre ise şüpheli Ersin'in, maktulün kızı olan eşiyle arasındaki boşanma davası nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu aktarıldı.

Cinayeti duruşma sonrası işledi

İddianamede, olay günü olan 23 Haziran'da İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde şüpheli Ersin'in, maktul Mahir'e yönelik hakaret ve tehdit eylemleri konulu bir davanın görüldüğü, duruşmada taraflar arasında gerginlik olduğu, bu nedenle de duruşma salonuna güvenlik çağrıldığı ve duruşma sonrasındaysa tarafların ayrı ayrı salondan çıkarıldıkları kaydedildi.

Önce araçla çarptı, sonra pompalıyla dehşeti yaşattı

Şüpheli damadın duruşma sonrasında evine gittiğinin belirtildiği iddianamede şüphelinin beyanına göre, ölen babasına ait pompalı tüfeği alarak kayınpederi Mahir'in çalıştığı iş yerine abisine ait araçla gittiği, maktulün mesai saatlerini ve geçeceği yeri bilmesi nedeniyle aracını park ederek beklediği, kayınpederinin çıktığını görünce ise araçla gelerek maktule çarptığı ve kayınpederini yere yıktığı belirtildi.

Vurduktan sonra geri dönüp 1 kez daha vurdu

İddianamede, şüphelinin daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfeği alarak yere düşen kayınpederinin yanına geldiği, yakın mesafeden kayınpederine 4 el ateş ettiği, eylemlerine son verip ayrılmak üzere birkaç adım geri geldikten sonra ise yine geri dönerek yerde yatan yaralı maktule 1 kez daha yakın mesafeden ateş ettiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ersin Sertçelik'in 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kayınpederini öldüren damada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi - Son Dakika

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