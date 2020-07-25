Son dakika... Kayınpederinin tilki zannederek öldürdüğü gelin son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
Son dakika... Kayınpederinin tilki zannederek öldürdüğü gelin son yolculuğuna uğurlandı (2)
Gelen son dakika haberine göre KAYINPEDER SERBEST BIRAKILDIBartın'da, bahçede fasulye toplayan gelini Gönül G.'yi tilki zannederek, tüfekle öldüren kayınpeder Mustafa G., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAYINPEDER SERBEST BIRAKILDI
Bartın'da, bahçede fasulye toplayan gelini Gönül G.'yi tilki zannederek, tüfekle öldüren kayınpeder Mustafa G., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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25.07.2020 22:33:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Kayınpederinin tilki zannederek öldürdüğü gelin son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika