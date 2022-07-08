Son Dakika | Kayıp çiftin ATV aracıyla kaza yaparak öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Son Dakika | Kayıp çiftin ATV aracıyla kaza yaparak öldüğü ortaya çıktı

08.07.2022 10:52
Son Dakika | Kayıp çiftin ATV aracıyla kaza yaparak öldüğü ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Artvin'in Yusufeli ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan çift ölü bulundu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan çift ölü bulundu. ATV aracıyla kaza yaptıkları tespit edilen çiftin cansız bedenleri, AFAD ekipleri tarafından metrelerce derinlikten çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Badekaya köyünde ikamet eden Ahmet Çokadar (74) ve eşi Yadigar Çokadar (68) dün sabah saatlerinde çeşmeden su doldurmak için evden çıktı. Bir daha çiftten haber alamayan ailesi ve yakınları kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye giderek bölge halkı ile dron destekli arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan arama çalışması sonucunda köy yakınlarında çiftin cansız bedenine ulaşıldı. ATV aracıyla kaza yaptıkları tespit edilen çift, 200 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlanış halde bulundu. Çiftin cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından ip ve sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

Yusufeli, Artvin, AFAD, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kayıp çiftin ATV aracıyla kaza yaparak öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

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