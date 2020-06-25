Son Dakika: Kayıp Derya için Narlıdere boşaltılıyor - Son Dakika

Son Dakika: Kayıp Derya için Narlıdere boşaltılıyor

Bir son dakika haberine göre Kayıp Derya için Narlıdere boşaltılıyor -Kayıp Derya'yı arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor Bursa'da sel sularına kapılan 16 yaşındaki Derya Bilen'i arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

Kayıp Derya için Narlıdere boşaltılıyor

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-Kayıp Derya'yı arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor

BURSA - Bursa'da sel sularına kapılan 16 yaşındaki Derya Bilen'i arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. En son arama köpeklerinin tepki verdiği Narlıdere mevkisinde ekipler su boşaltma işlemi başlattı.

Bursa'da geçtiğimiz gün meydana gelen aşırı yağış ve dolu sonrası meydana gelen sele kapılan 5 kişilik aileden 4 kişi arama kurtarma ekipleri tarafından çalışmaların ikinci gününde bulunmuştu. Dördüncü gününde ise halen bulunamayan 16 yaşındaki Derya Bilen'i arama çalışmaları arama köpeklerinin tepki verdiği bölgede, Narlıdere'nin akıntı yolu değiştirilerek, dere suyunu vidanjörle çekme işlemi başladı. Ekipler hem bu gölgede hem de vadi bölgesinde arama çalışmalarına devam ediyor.

Derya Bilen, Narlıdere, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Kayıp Derya için Narlıdere boşaltılıyor - Son Dakika
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