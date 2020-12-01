Son dakika! Kayıp olan Down sendromlu Saadettin, evinden 11 kilometre uzakta bulundu - Son Dakika

Son dakika! Kayıp olan Down sendromlu Saadettin, evinden 11 kilometre uzakta bulundu
01.12.2020 14:42
Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da kayıp olan Down sendromlu Saadettin Can, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada evinden 11 kilometre uzakta bulanarak ailesine teslim edildi.
Elazığ'da kayıp olan Down sendromlu Saadettin Can, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada evinden 11 kilometre uzakta bulanarak ailesine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesinde ikamet eden Down sendromlu Saadettin Can'ın sabah saatlerinde Harput Mahallesi'nde kayıp oldu. Bunun üzerine durum İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Can'ın bulunması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ve iz takip köpeği gönderildi. Dronelerle de arama yapan jandarma ekipleri 8 saat sonra sonuca ulaştı. Can, evine 11 km uzaklıkta buzluk yolunda Jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Yürüyecek durumu kalmayan Can'ı alan jandarma ekipleri sağlık kontrolü yaptırdıktan sonra evine götürüp ailesine teslim etti. - ELAZIĞ
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