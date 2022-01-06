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Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı - Son Dakika

Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı

06.01.2022 12:57

Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındıANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranırken, aracıyla birlikte dağlık alandaki yolun 500 metre aşağısında bulunan gencin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranırken, aracıyla birlikte dağlık alandaki yolun 500 metre aşağısında bulunan gencin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Olay, Serik ilçesi Haskızılören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü araçta takılı olan araç takip sisteminden sinyal kesilmesiyle birlikte rent a car firması durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp olduğu anlaşılan Şaban Yılmaz'ı bulmak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. 4 gün süren çalışmalar sonucunda Yılmaz'ın kullandığı araçla kaza yaptığı belirlendi. Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın, cesedi yoldan yaklaşık 500 metre aşağıda bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, belirtilen adrese gelip cenazeyi sedyeye alıp halat yardımıyla yukarıya çıkardı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Yılmaz'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazenin alınacağı sırada Yılmaz'ın yakınları gözyaşı döktü.

Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı
Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı
Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı
Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı
Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı
Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı
Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı
Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı
Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı
Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı
Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı
Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı
Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı
Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı

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Jandarma, Tragger, Antalya, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan kayıp gencin cenazesi morgdan alındı - Son Dakika
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