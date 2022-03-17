Gülistan Doku'nun erkek arkadaşına Alanya'da gözaltı - Son Dakika
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Gülistan Doku'nun erkek arkadaşına Alanya'da gözaltı

17.03.2022 14:06
Gülistan Doku'nun erkek arkadaşına Alanya'da gözaltı

TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel A., Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel A., Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Zeynel A. ile ilgili gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılığın talimatıyla Zeynel A., bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Zeynal A.'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alındığı öğrenildi.


Gülistan Doku'nun erkek arkadaşına Alanya'da gözaltı
Gülistan Doku'nun erkek arkadaşına Alanya'da gözaltı
Gülistan Doku'nun erkek arkadaşına Alanya'da gözaltı
Gülistan Doku'nun erkek arkadaşına Alanya'da gözaltı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gülistan Doku'nun erkek arkadaşına Alanya'da gözaltı - Son Dakika


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