Son dakika! Kayısıda fiyatlar yükseldi, fidan satışları arttı - Son Dakika

Son dakika! Kayısıda fiyatlar yükseldi, fidan satışları arttı

28.01.2021 10:08

Son dakika haberler: Kayısıda fiyatlar yükseldi, fidan satışları arttı Bir dönem gözden çıkarılan kayısı ağaçlarının yerine yenileri dikiliyor Geçtiğimiz dönemlerde fiyatların oldukça düşük olması nedeniyle kazanç elde edemeyen kayısı üreticileri kestikleri ağaçlarının yerine yeni meyve ağaçları dikiyordu.

Kayısıda fiyatlar yükseldi, fidan satışları arttı

Bir dönem gözden çıkarılan kayısı ağaçlarının yerine yenileri dikiliyor

MALATYA - Geçtiğimiz dönemlerde fiyatların oldukça düşük olması nedeniyle kazanç elde edemeyen kayısı üreticileri kestikleri ağaçlarının yerine yeni meyve ağaçları dikiyordu. Ancak bu yıl TMO'nunda kayısıda müdahil alım yapması ile fiyatı yükselen kayısı yine Malatyalı üreticinin ilk tercihi oldu.

Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu Malatya'da bir dönem kayısıda fiyatların düşük olması nedeniyle birçok üretici kayısı ağaçlarını keserek alternatif meyve ağaçlarına yönelmişti. Ancak bu yıl hem lisanslı kayısı depoculuğunun hayata geçirilmesi hem de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de da kayısıda artık müdahil alım yapması ile fiyatlar üreticinin yüzünü güldürmeye başladı. Hal böyle olunca, bir dönem gözden çıkarılan kayısı ağaçları yine üreticinin en çok yetiştirdiği fidanlar olarak ilk sıraya yerleşti.

Malatya Fidancılar Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe, bu yıl fidan satışlarının önceki yıllara göre oldukça verimli geçtiğini söyledi. Bu güne kadar kayısı fidanlarının çok rağbet görmediğini ifade eden Yumrutepe, fiyatların yükselmesi ile üreticilerin kayısı ağacı fidanlarına yöneldiğini dile getirdi. 15 ile 17 TL arasında alıcı bulan kayısı fidanlarına olan rağbette bu yıl yaşanan korona virüsün de etkisinin olduğunu kaydeden Yumrutepe, "Virüs çıkınca şehirdeki birçok vatandaşımız da köylerine giderek yaşamaya başladı. Böyle olunca buralarda yeni fidan dikimleri gerçekleşmesi nedeniyle de satışlara etkisi iyi oldu" diye konuştu.

Malatya kayısısının dünyaca tanınan bir ürün olduğunu da dile getiren Başkan Yumrutepe, "Malatya'da kayısı fidanlarına bu yıl ilgi oldukça iyiydi. Malatya denilince akla kayısı gelir, bununda başlangıcı kayısı fidancılığıdır. Bu nedenle fidancılığa da destek verilmesi gerekiyor. Kayısı olduğu sürece kent ekonomisi iyi olur" dedi.

Yumrutepe, hali hazırda fidan üreticileri için faizsiz kredi imkanı sunulduğunu ancak bunun yetersiz olduğunu da söyleyerek, fidan çekirdeği başına en az 50 kuruşluk bir desteğin fidan üreticilerini rahatlatacağını sözlerine ekledi.

Son dakika! Kayısıda fiyatlar yükseldi, fidan satışları arttı
Son dakika! Kayısıda fiyatlar yükseldi, fidan satışları arttı
Son dakika! Kayısıda fiyatlar yükseldi, fidan satışları arttı
Son dakika! Kayısıda fiyatlar yükseldi, fidan satışları arttı

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Kayısıda fiyatlar yükseldi, fidan satışları arttı - Son Dakika Ekonomi


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