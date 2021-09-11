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Son dakika... Kaymakam hanımdan şehit ailelerine yakın ilgi - Son Dakika

Son dakika... Kaymakam hanımdan şehit ailelerine yakın ilgi

11.09.2021 12:17
Son dakika... Kaymakam hanımdan şehit ailelerine yakın ilgi, System.String[]

Son dakika haberleri... Ordu'nun Aybastı Kaymakamı Şeyma Aktaş, ilçede bulunan şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ordu'nun Aybastı Kaymakamı Şeyma Aktaş, ilçede bulunan şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi. Aybastı'da görevine başladığı andan itibaren halkla iç içe olmayı sürdüren Kaymakam Şeyma Aktaş, şehit ailelerini ziyaret ederek her daim onların yanında olduklarını ifade etti.

"Devletimizin imkanları onların hizmetindedir"

Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden Aybastı Kaymakamı Şeyma Aktaş, "Şehit ailelerimiz ile gazilerimiz devletimize ve milletimize emanettir. Bizler ne yapsak vatan uğruna, bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısını dindiremeyiz. Ancak bize şehitlerden bir emanet olarak kalan bütün şehit ailelerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Devletimizin imkanları onların hizmetindedir. Ailelerimizin herhangi bir sıkıntı ve sorunları olduğunda mutlaka bizleri ziyaret etmelerini veya bir telefon açmaları halinde bizzat kendim onları ziyaret edeceğim" dedi.

Ziyarete ayrıca İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Polat, İlçe Jandarma Komutan Vekili İsa Gedik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gülay Kaya eşlik etti. - ORDU

Son dakika... Kaymakam hanımdan şehit ailelerine yakın ilgi
Son dakika... Kaymakam hanımdan şehit ailelerine yakın ilgi
Son dakika... Kaymakam hanımdan şehit ailelerine yakın ilgi
Son dakika... Kaymakam hanımdan şehit ailelerine yakın ilgi

Hisarcık, Aybastı, Şehit, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika... Kaymakam hanımdan şehit ailelerine yakın ilgi - Son Dakika


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