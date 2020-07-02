Son Dakika: Kaymakam Kaya'dan köy ziyaretleri - Son Dakika

Hamamözü Kaymakamı Özgür Kaya, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kaya, Dedeköy, Damladere ve Çayköy köylerinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretler sırasında vatandaşlar ile sohbet ederek taleplerini, isteklerini dinleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Köylere hizmet götürürken vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak çalışıyoruz. Köy gezilerimizi sürdürerek, bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri konuk eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."