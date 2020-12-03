Son dakika... Kaymakam Mutlu'dan engelli çocuklara ziyaret - Son Dakika

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede bulunan 66 engelli çocuğu evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.

Mutlu, gazetecilere, kaymakamlık olarak yürüttükleri Bizim İçin Değerlisiniz Projesi kapsamında ziyaret ettikleri çocuklarla ilgilendiklerini, sorunlarını dinlediklerini hediyeler verdiklerini söyledi.

Dünyadaki en büyük engelin sevgisizlik olduğunu kaydeden Mutlu, "Sizleri çok seviyoruz sevgili çocuklar. Bizim için değerlisiniz.' dedik, onları mutlu etmeye çalıştık." ifadesini kullandı.

Mutlu, çocukların da ziyareti için kendisine teşekkür ettiklerini ve mutlu olduklarını belirtti.