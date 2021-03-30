Son Dakika | Kaymakam Mutlu'dan vatandaşlara uyarı
30.03.2021 10:47
Son dakika habere göre Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Gaziantep'in koronavirüs risk haritasında yeniden kırmızıya dönmesi üzerine vatandaşlara uyarıda bulundu.
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Gaziantep'in koronavirüs risk haritasında yeniden kırmızıya dönmesi üzerine vatandaşlara uyarıda bulundu.
Mutlu, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, Gaziantep kırmızı renge geri döndü. İlçemizdeki vaka sayılarında büyük bir artış var. Vakalarımızın büyük çoğunluğu mutasyonlu (yüksek bulaştırıcı) virüs. Araban olarak yüzlerce pozitif vaka sayıları gördük. Onlarca insanımızı kaybettik. Böyle devam edersek o günlere geri döneceğiz. Sevdiklerinizin sağlığı için lütfen maske ve mesafe kuralına titizlikle riayet edelim. Her şey sizlerin sağlığı için, bizim için çok değerlisiniz." ifadelerini kullandı.
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