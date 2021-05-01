Kaymakam Yaman'dan denetim ekipleri ve kapanmadan muaf olan esnafa ziyaret - Son Dakika

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, tam kapanma sürecinde denetim görevini yerine getiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile tam kapanmadan muaf olan bazı esnafı ziyaret ederek sahada incelemelerde bulundu.

Denetim noktalarında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini ziyaret eden Kaymakam Yaman, ekiplere çalışmalarında başarılar diledi. İncelemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Hasan Yaman, yaptığı açıklamada, "Salgın hastalıkta yaşanan yüksek vaka artışı sonucunda İçişleri Bakanlığımız tarafından gönderilen genelge gereği 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak "Tam Kapanma Dönemi"nin ilk gününde sahada incelemelerde bulunduk. Tam kapanma döneminin Bozüyük ilçemiz için büyük bir fırsat olduğunu vatandaşlarımıza anlattık. Ayrıca kurallara uyan, mücadeleye destek veren vatandaşlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirip ülkemizi bu salgın hastalıktan inşallah en kısa sürede arındıracağız" dedi. Kaymakam Hasan Yaman'a saha incelemelerinde Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu ve ilgili kurum müdürleri de eşlik etti. - BİLECİK