Osmaneli Kaymakamı Ünal, Hisarcık köyündeki mera ıslah çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, hayvancılığın geliştirilmesi, kaliteli kaba yem üretiminin artırılması, doğal kaynakların korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanan mera ıslah faaliyetlerini inceledi.

Ünal, Hisarcık köyünde devam eden proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mera alanlarının daha verimli hale getirilmesi için çalıştıklarını aktaran Ünal, şöyle konuştu:

"Meralara yapılan gölet çalışmalarında verimliliklerinin artırılması, Mera Kanununa göre belirlenen kurallara uygun şekilde kullandırılması, denetlenmesi, korunması ve yem bitkileri ekilişlerinin artırılarak kaliteli kaba yem açığının giderilmesi gerektiği, ilçemizde bulunan meraların otlatma kapasitelerinin yetersiz olduğu, uygulanan mera ıslah ve amenajman projeleri ile mevcut meralarımızın otlatma kapasitelerinin artırılacağı ve otlatma planlarının yapılarak meralarımızdan en iyi şekilde faydalanılarak, hayvancılığımız desteklenmiş olacaktır. Ayrıya yapılan bu çalışmalar sona erdiğinde köydeki hayvancılık artacak köylerden göçler önlenmiş olacaktır."