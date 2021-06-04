Son dakika: Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çevreci yatırımlar - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni entegre katı atık düzenli depolama tesisi ve 8 ilçenin yararlanacağı 2 transfer istasyonu ile çöp ara transfer istasyonlarının kente kazandırılacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, çevre konusunda duyarlılık düzeyi yüksek bir belediye olarak çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Bu yıl içerisinde 8 ilçenin yararlanacağı 2 transfer istasyonunun inşaat aşamasında olduğunu ve ağustos ayı içerisinde işletmeye alınmasının planlandığını ifade eden Büyükkılıç, Sarız ve Yeşilhisar ilçelerinde planlanan çöp ara transfer istasyonlarının projelerinin tamamlandığını, 2021 yılı sonu itibarıyla da işletmeye alınmasının hedeflendiğini aktardı.

Çevre konusundaki tesisler sayesinde fabrika gibi üretim gerçekleştirdiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"2021 yılı içerisinde 145 bin ton evsel katı atık bertarafı sağlandı ve katı atık düzenli depo sahamızda metan gazından 2021 yılı ilk 5 ayında 15 milyon 700 bin kilovat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Elektrik üretimi esnasında oluşan atık ısı ile beslenen kapalı sera sisteminde yıllık 500 ton domates üretimi gerçekleştirildi. Park bahçe atıklarından 100 ton kompost üretimi gerçekleştirilmiş olup bu, yeşil alanlarda ve peyzaj çalışmalarında kullanılıyor. Belediye hizmet binalarımız içerisinde oluşturulan sıfır atık yönetim sistemi çerçevesinde 4 bin kilo ambalaj atığı, geri dönüşüm tesislerine teslim edilerek ekonomiye kazandırıldı. Şehrimizde bulunan kamu ve özel sağlık kuruluşlarından kaynaklanan 992 ton tıbbi atığın, tıbbi atık sterilizasyon tesisimizde mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafı gerçekleştirildi."