Son dakika: Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kırsal bölgelere yatırımları devam ediyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kırsal mahallelere bugüne kadar 50 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini, halka hizmet yolunda durmadan ilerlediklerini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, kırsal mahallelerdeki ihtiyaçları karşılama adına yürüttükleri program kapsamında, Sarıoğlan'daki üç mahalleye halı saha, sosyal tesis, oyun gurubu ve açık hava fitness alanı kazandırıldığı belirtti.

Altyapı, sosyal hizmetler gibi klasik belediyecilik ile gönül belediyeciliğinin gereklerini yerine getirmeye gayret gösterdiklerini anlatan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin kırsal mahallelerde yol, cami, sosyal tesis, çocuk oyun parkları, halı saha, köprü, fırın, mezarlık ve duvar yapımı gibi hizmetlere bugüne kadar 50 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiğini, halka hizmet yolunda durmadan ilerlediklerini kaydetti.