Son Dakika: Kayseri'de 14 firari hükümlü, eş zamanlı operasyonla yakalandı

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 20 firari hükümlünün yakalanması için 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti 85 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, haklarında 1 ile 19 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 hükümlü yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen hükümlüler, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek. Firari 6 hükümlünün yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 16:09

Kaynak: AA

Son Dakika

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