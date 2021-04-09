Son dakika! Kayseri'de 3 oda başkanından 'koronavirüs' uyarısı - Son Dakika

KAYSERİ Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, yükselen vaka sayıları nedeniyle vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasına göre Kayseri'de son dönemde 100 binde görülen vaka sayısı 196,07'den 315,94'e yükseldi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, yükselen vaka sayıları nedeniyle vatandaşları uyardı. 1 yıldır salgınla mücadele edildiğini belirten Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, "Sadece Türkiye değil tüm dünya olarak salgınla mücadele içerisindeyiz. Türkiye'de alınan önlemler gayet iyi ama maalesef kurallara uyulmuyor. Herkes kurallara uyulmadığı için şikayet ediyor ama maalesef kimse de kurallara uymuyor. Bu süreç içerisinde hem ülke hem insani hayatımız hem de ekonomik olarak bir takım olumsuzluklar yaşadık. Olumsuzluklardan bir an evvel kurtulmak için tedbirleri uygulamamız lazım. Virüs, tedbirlerden daha güçlü değil. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Şu anki gidişatımız iç açıcı değil. Kurallara uyulması yönünde bir kere daha çağrı yapıyoruz" dedi.