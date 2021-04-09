Son dakika! Kayseri'de 3 oda başkanından 'koronavirüs' uyarısı - Son Dakika

Son dakika! Kayseri'de 3 oda başkanından 'koronavirüs' uyarısı

09.04.2021 12:40
Son dakika! Kayseri'de 3 oda başkanından 'koronavirüs' uyarısı, System.String[]

Son dakika haberler: KAYSERİ Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, yükselen vaka sayıları nedeniyle vatandaşları uyardı.

KAYSERİ Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, yükselen vaka sayıları nedeniyle vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasına göre Kayseri'de son dönemde 100 binde görülen vaka sayısı 196,07'den 315,94'e yükseldi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, yükselen vaka sayıları nedeniyle vatandaşları uyardı. 1 yıldır salgınla mücadele edildiğini belirten Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, "Sadece Türkiye değil tüm dünya olarak salgınla mücadele içerisindeyiz. Türkiye'de alınan önlemler gayet iyi ama maalesef kurallara uyulmuyor. Herkes kurallara uyulmadığı için şikayet ediyor ama maalesef kimse de kurallara uymuyor. Bu süreç içerisinde hem ülke hem insani hayatımız hem de ekonomik olarak bir takım olumsuzluklar yaşadık. Olumsuzluklardan bir an evvel kurtulmak için tedbirleri uygulamamız lazım. Virüs, tedbirlerden daha güçlü değil. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Şu anki gidişatımız iç açıcı değil. Kurallara uyulması yönünde bir kere daha çağrı yapıyoruz" dedi.

AİLE ZİYARETLERİNDE BULUNMAYALIM Kayseri Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci ise, uzun süreden beri salgınla mücadele edildiğini söyleyerek, "Ülkemiz bu konuda başarılı, aşılama çalışmalarında da en önde giden ülkeler arasında yer alıyor. Buna rağmen büyük üzüntülerimiz oluyor. Açıklanan tablolarda her birinin içimizden bir birey olduğunu, biri olabileceğini düşünerek mutlak surette dikkat etmemiz gereken bir dönem yaşıyoruz. Maalesef virüs, mutasyona uğramasıyla daha hızlı yayılım gösteriyor. Hareketliliğimizi azaltmamız ve evden çıkmamamız gerekiyor. Aile ziyaretlerinde bulunmayalım. Duyduğumuz zaman üzücü olan toplu buluşmalarla karşılıyoruz. Bu durumlar bizleri çok üzüyor. Akşam işinden evine giden bireylerin, yapılan yanlış buluşmalardan etkilendiğini görüyoruz. Üretim ayağında zaten olan sıkıntıları biraz daha tetikliyor. Bizim ham madde problemimiz, konteyner problemimizin temel nedenine indiğimizde bir çoğu pandemiden kaynaklı problemler. Ürettiğinizi sevk edemiyorsunuz, üretmek için malzeme bulamıyorsunuz. Biraz daha sabretmek, bu yasakları aşabilmek için dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.1 YILDIR EKONOMİK OLARAK OLUMSUZ ETKİLENDİKKayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da, pandeminin ülkeyi olumsuz etkilediğini kaydederek, "Pandemi sürecinden en çok etkilenen iş dünyası oldu. Özellikle Türk iş dünyası, ülkesi adına üretmeyi ve vergi vermeyi seven bir ülke olduğu için pandemi sürecinde üretimden etkilenmiş oldular. Fazla üretim yapamadılar ve desteklerden yararlanmak zorunda kaldılar. Malum süreç bitmiş değil. Bununla ilgili devlet büyüklerimiz gerekli her şeyi ortaya koyuyorlar. İş dünyamızda da üretim yapabilmek adına yoğun gayretler var ama 1 yıldır ekonomik olarak olumsuz etkilendik. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek mümkünse ev ziyaretlerine çıkmayarak, devletin denetleme yapamadığı noktalarda kendini denetliyormuş gibi iş dünyamıza destek olmaları gerektiği kanaatindeyim. Hem iş dünyamıza destek olacaklar hem de hastalığı önlemiş olacaklar. Biz tek başımıza ya da devletimiz tek başına pandemi dönemini olumsuz yönde etkileyemez. Vatandaşımıza bu yönde çok iş düşüyor" diye konuştu.

Son dakika! Kayseri'de 3 oda başkanından 'koronavirüs' uyarısı
Son dakika! Kayseri'de 3 oda başkanından 'koronavirüs' uyarısı
Son dakika! Kayseri'de 3 oda başkanından 'koronavirüs' uyarısı

Ömer Gülsoy, Pandemi, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kayseri'de 3 oda başkanından 'koronavirüs' uyarısı - Son Dakika


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