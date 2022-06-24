Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde M.Y, 3 Ocak'ta çıkan kavgada kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. ile bu kişilerin dayısı Serdar Y. ve o sırada olay yerinden geçen M.A'yı tabancayla yaralamış, hastaneye kaldırılan yaralılardan iki kuzen ile dayıları kurtarılamamış, M.Y. kaçmıştı.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kayseri'de 3 yakınını silahla öldüren firari sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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