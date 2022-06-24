Kayseri'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 yakınını silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan firari sanığın "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.
Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada müştekiler, şikayetçi oldukları sanık M.Y'nin en ağır cezayı almasını istedi.
6 tanığın dinlendiği duruşmada yurt dışına kaçtığı öne sürülen M.Y. hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulduğu öğrenildi.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin girdirilmesi için duruşmayı erteledi.
Olay
Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde M.Y, 3 Ocak'ta çıkan kavgada kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. ile bu kişilerin dayısı Serdar Y. ve o sırada olay yerinden geçen M.A'yı tabancayla yaralamış, hastaneye kaldırılan yaralılardan iki kuzen ile dayıları kurtarılamamış, M.Y. kaçmıştı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame doğrultusunda arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan olayla ilgili firari sanık M.Y. hakkında dava açılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kayseri'de 3 yakınını silahla öldüren firari sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika