Son Dakika! Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Son Dakika! Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem

Son Güncelleme: 22.08.2023 13:48

Son dakika: Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri'ye komşu olan illerden de hissedildi.

AFAD verilerine göre saat 13:17'de Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha tarama çalışmalarının başladığını açıkladı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Türkiye'nin birçok noktasında art arda yaşanan depremlerin ardından bu kez de Kayseri sarsıldı. Deprem; Kahramanmaraş, Malatya ve Nevşehir gibi çevre illerden de hissedildi.

Son Dakika! Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem

BAKAN YERLİKAYA: TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, saha taramalarının başladığını duyurdu. Yerlikaya, "Kayseri İli #Sarız ilçesinde saat 13.17'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Son Dakika! Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem

Ayrıntılar geliyor...

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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