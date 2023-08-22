Son Dakika! Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem

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AFAD verilerine göre saat 13:17'de Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha tarama çalışmalarının başladığını açıkladı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Türkiye'nin birçok noktasında art arda yaşanan depremlerin ardından bu kez de Kayseri sarsıldı. Deprem; Kahramanmaraş, Malatya ve Nevşehir gibi çevre illerden de hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA: TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, saha taramalarının başladığını duyurdu. Yerlikaya, "Kayseri İli #Sarız ilçesinde saat 13.17'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

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