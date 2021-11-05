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Son dakika haber... Kayseri'de 7.5 milyonluk 'temiz sayfa' operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Kayseri'de 7.5 milyonluk 'temiz sayfa' operasyonu: 16 gözaltı

05.11.2021 10:22

Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri'de 7.5 milyonluk 'temiz sayfa' operasyonu: 16 gözaltı Kayseri'de paravan şirket kuran suç örgütü üyeleri 22 ilde 68 kişiyi 7.5 milyon TL'lik karşılıksız ve sahte çek ile mağdur etti Kayseri'de paravan şirket kurarak 22 farklı ilde 68 kişiyi 7.

Kayseri'de 7.5 milyonluk 'temiz sayfa' operasyonu: 16 gözaltı

Kayseri'de paravan şirket kuran suç örgütü üyeleri 22 ilde 68 kişiyi 7.5 milyon TL'lik karşılıksız ve sahte çek ile mağdur etti

KAYSERİ - Kayseri'de paravan şirket kurarak 22 farklı ilde 68 kişiyi 7.5 milyon TL'lik karşılıksız ve sahte çek ile mağdur eden suç örgütü üyesi 16 kişi, polis ekiplerinin Kayseri merkezli 3 ilde düzenlediği temiz sayfa operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte organize bir şekilde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olaylarını gerçekleştirdikleri yönünde bilgiler alması üzerine harekete geçti. Geçtiğimiz Ocak ayında başlatılan ve yaklaşık 10 ay süren teknik takipli çalışma ve araştırmalar neticesinde;

S.D. liderliğinde kurulan suç örgütünün dolandırıcılık amaçlı paravan olarak kurulan şirketler için bankalarda ve müştekiler üzerinde güven sağlamak amacıyla değişik bankalardan çek talebinde bulundukları, bu çekleri gerçekte herhangi bir ticari faaliyet olmaksızın örgüt liderinin talimatları doğrultusunda yatır çek yapmak suretiyle banka portföyünü yükselttikleri, almış oldukları çok sayıda çeklerin bir kısmını satmak bir kısmını ise ürün satın almak suretiyle piyasaya sürdükleri, paravan olarak kurulan şirketleri belirli bir süre sonra iflas ettirdiklerini belirleyen ekipler, harekete geçti.

22 ilde 68 kişiyi 7.5 milyon TL mağdur etmişler

Suç örgütünün, irtibatlı oldukları şahıslar aracılığıyla temin etmiş oldukları değişik şahıs veya firmalara ait sahte çekleri satmak veya ürün satın almak suretiyle piyasaya sürdüklerini belirleyen ekipler, örgütün bu yöntemleri kullanarak Kayseri başta olmak üzere 22 farklı ilde ikamet eden 68 kişiye yaklaşık 7 milyon 500 bin TL tutarında karşılıksız, sahte çek vermek suretiyle mağdur ederek haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yönetmek ve örgüte üye olmak' ve 'örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçunu işledikleri anlaşılan 16 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla Kayseri başta olmak üzere İstanbul, Tokat ve Amasya'da operasyon düzenleyen ekipler, 16 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 26 adet mermi, çok sayıda değişik firmalar adına düzenlenmiş çek ve belgeler ile dijital materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan 16 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından 20 klasör evrakla birlikte adliyeye sevk edildi.

Dolandırıcılık, Türk Lirası, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kayseri'de 7.5 milyonluk 'temiz sayfa' operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kayseri'de 7.5 milyonluk 'temiz sayfa' operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
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