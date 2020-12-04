Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
O.A'nın (24) kullandığı ambulansla sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BCD 171 plakalı otomobil, Bünyan ilçesi Karatay mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan K.B, M.B. ve M.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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