Son dakika! Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

???????Kılıçarslan Mahallesi Müderris Sokaktaki 3 katlı apartmanın en üstü katında kullanılmayan dairede yangın çıktı.

Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde apartmanın en üst katında çıkan yangında dumandan etkilenen kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

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