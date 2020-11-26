Kayseri 'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya gözaltı kararı bulunan 17 kişi yakalandı.

Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı