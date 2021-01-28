Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 18 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 24 kişinin yakalanması için 108 personelden oluşan 44 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kent merkezindeki 25 adrese düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kayseri'de aranan 18 kişi polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika