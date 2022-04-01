Kayseri'de aranan şahıslara eş zamanlı operasyon - Son Dakika
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Kayseri'de aranan şahıslara eş zamanlı operasyon

01.04.2022 10:57

Kayseri'de aranan şahıslara eş zamanlı operasyon Aranması bulunan 18 kişi yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan kaydı yakalama kararı bulunan 18 kişi yakalandı.

Kayseri'de aranan şahıslara eş zamanlı operasyon

Aranması bulunan 18 kişi yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan kaydı yakalama kararı bulunan 18 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından il merkezinde 22 adreste 32 ekip ve 90 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hakkında 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., hakkında 'Tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı', 'Bilişim sistemleri veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma' suçlarından 4 adet yakalama emri bulunan ve bu suçlardan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.S., hakkında 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. ile birlikte çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de aranan şahıslara eş zamanlı operasyon
Kayseri'de aranan şahıslara eş zamanlı operasyon
Kayseri'de aranan şahıslara eş zamanlı operasyon

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de aranan şahıslara eş zamanlı operasyon - Son Dakika


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