KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN - Son Dakika
Üye Girişi

KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN

15.04.2022 13:07

KAYSERİ'de, Kocasinan Belediyesi'nin sistem odasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

KAYSERİ'de, Kocasinan Belediyesi'nin sistem odasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

İlçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi'nde, saat 11.30 sıralarında, Kocasinan Belediyesi'nin 1'inci katındaki sistem odasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, odayı kaplarken, çalışanların ihbarı üzerine belediye binasına itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın, söndürüldü. Hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN
KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN
KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN
KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN
KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN
KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN

YORUMLAR
500
15 gündür kaldığı otel odasında ölü bulundu 15 gündür kaldığı otel odasında ölü bulundu GAZİANTEP - Evinin odasında uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı GAZİANTEP - Evinin odasında uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN - Son Dakika


Son Dakika
13:23 Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
13:21 Motorine yeni bir zam! Fiyat 22 lirayı aşacak
13:13 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
13:07 Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık hakkında çok konuşulacak iddia: Kuaförden ücretini ödemeden kaçtı
12:54 Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallamıştı! Pişkin hırsız yakayı ele verdi
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 13:31:33. #1.11#
SON DAKİKA: KAYSERİ'DE BELEDİYENİN SİSTEM ODASINDA YANGIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement