Bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi - Son Dakika
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Bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi

09.04.2022 21:25

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi.

Ziyagökalp Mahallesi Meral Sokağı'nda bulunan bir binanın zemin katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı sokakta, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıktığı sırada binada bulunan ve dumandan zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi
Bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi
Bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi
Bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi
Bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi

YORUMLAR
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Komşularının kabusu olan kişinin evinde yangın çıktı: Apartman sakinleri dumandan etkilendi Komşularının kabusu olan kişinin evinde yangın çıktı: Apartman sakinleri dumandan etkilendi Apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi Apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlendi - Son Dakika


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